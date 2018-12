"Grande Fratello Vip", Benedetta eliminata: Stefano è il quinto finalista

L'ultima coppia rimasta all'interno della Casa ha dovuto affrontare l'eliminazione: Stefano e Benedetta sono rimasti insieme fino all'ultimo ma nel corso della finale del "Grande Fratello Vip" il pubblico ha dovuto decidere chi, dei due, avrebbe interrotto il proprio percorso a un passo dal traguardo a la decisione è ricaduta su Benedetta.



Prima di aprire la fatidica busta si è parlato un attimo di cosa avrebbe fatto Stefano una volta uscito, a prescindere dalla decisione del pubblico. Alfonso Signorini è stato curioso di sapere come si comporterà Stefano nei confronti di Dasha ma lui, scherzando, ha risposto: "Prima devo capire in quale parte del mondo sia e tu, Alfonso, forse sei più informato di me". Riguardo a Benedetta ha invece confermato al 100% che non smetteranno di vedersi dopo la conclusione del programma.