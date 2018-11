"Grande Fratello Vip", uno spogliarello per festeggiare il compleanno di Benedetta

Le ragazze della Casa si gustano lo show dei bei maschietti della Caverna, mentre assaporano il tiramisù dello chef Mainardi, una performance strabiliante!



Benedetta l’aveva detto e ridetto, il suo desiderio era festeggiare il suo compleanno nella Casa di Gf Vip. Un sogno che è diventato realtà. E i festeggiamenti non potevano che essere in grande stile con Grande Fratello!

Neppure i cavernicoli sono rimasti con le mani in mano, preparando uno speciale biglietto di compleanno alla ragazza. Ma prima di godere della succulenta cenetta...un aperitivo a base di cocktail e sfiziosità. Purtroppo in questa serata che sembrava essere perfetta, qualcosa turba i Vip, infatti con grande rammarico di tutti, casalinghi e cavernicoli non vengono riuniti per il cenone, possono solo guardarsi dal vetro che separa la Casa della Caverna.

Ma nessuno si lascia scoraggiare e la serata trascorre tra balli e risate.



Benedetta si lancia in una dedica ai coinquilini: “Non potevo sperare e immaginare un compleanno come questo, vi voglio benissimo”. E dopo aver soffiato la candelina sulla torta non resta che aprire il regalo dei cavernicoli, un cartellone pieno di dediche degli amici. Nonostante la lontananza dei Vip, questo è stato un compleanno unico per la nostra Benny, che difficilmente dimenticherà.