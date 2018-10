"Grande Fratello Vip", Martina si scioglie e racconta le sue sofferenze a Elia

La ragazza ha dovuto affrontare situazioni tanto difficili quanto dolorose, e nel riviverle aprendosi con Elia, non può che lasciarsi andare alla commozione. A partire da quando parla del padre, che abbandonò la famiglia quando lei era piccola. "Quando ho iniziato le elementari i miei genitori hanno divorziato - racconto -. Da piccola davo la colpa a mia mamma perché l’attaccava. Da lì mio papà è andato sempre più spesso in Tunisia e da lì non lo vedevo mai, è stato un distacco lento e doloroso. A un certo punto ha smesso di venire e farsi sentire. Mia mamma ha dovuto prendere le redini, crescendo me e mia sorella. Da lì ci siamo fatte forza e siamo super unite".



Ma questa non è stata l'unica prova che Martina ha dovuto affrontare. "Quando siamo riuscite a sistemarci, abbiamo finito di pagare il mutuo, mia sorella si sposa e si trasferisce a Torino, da un ragazzo splendido, una presenza maschile importante per noi - continua -. Mia sorella partorisce Lorenzo e dopo 3 mesi si scopre che il marito di mia sorella ha la leucemia. Così ci siamo trovate a far fronte a una nuova sofferenza. Ci siamo poi ritrovate noi tre da sole con un bambino. Abbiamo dovuto rivivere l’idea che mio nipote non potrà avere un padre". Ed è a questo punto che le lacrime sgorgano: "E’ come se fossimo destinate a fare noi tre da sole" considera lei ragionando sul suo destino.