"Grande Fratello Vip", Francesco attacca Giulia dopo la puntata

Tra i temi della quarta puntata del "Grande Fratello Vip" anche la liason tra Giulia Salemi e Francesco Monte e l'intervento nella Casa della mamma di lei. Al ragazzo non è andato giù il comportamento dell'influencer durante la diretta e ha sbottato: "Sono io che freno le situazioni". Ha lasciato invece il segno l'incontro con Fariba. "Non mi è piaciuta la frase: 'rispettala'. L’ho trovata fuori luogo, non sono un maleducato, non sono irrispettoso", spiega l'ex tronista.