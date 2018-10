"Grande Fratello Vip", Martina, Ivan, Elia sono i tre concorrenti in nomination

Ivan, Elia e Martina sono i nuovi nominati di questa settimana del "Grande Fratello Vip". Durante questa puntata le nomination si sono svolte in maniera diversa dal solito: tutti i vip, a rischio eliminazione, hanno dovuto affrontare diverse sfide per poter vincere l'immunità. Chi perdeva le competizioni, invece, rischiava di finire al televoto.



Al termine delle gare,tra le squadre perdenti sono stati scelti da nominare Ivan, Elia e Martina: a loro si è aggiunto anche il nome di Fabio fatto da Lory Del Santo che, da poco rientrata nella Casa, ha avuto l'opportunità di decidere chi mandare al televoto come forma di "vendetta" per la sua eliminazione.



Un altro colpo di scena, però, ha travolto i concorrenti: i nuovi arrivati, Ela, Alessandro e Maria, hanno avuto la possibilità di salvare un nominato ed hanno deciso "per la simpatia e l'allegria che porta in Casa" di salvare il judoka.