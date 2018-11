"Grande Fratello Vip": la risposta di Silvia Provvedi alle accuse di Cecchi Paone

"Io sono qui al Grande Fratello per mostrare me stessa, fiera della persona che sono. Non mi sono mai nascosta dietro niente e nessuno, ho sempre accettato critiche costruttive e mi sono messa in gioco perché sono fiera della persona che sono. Al suo ingresso nella Casa, Alessandro mi ha detto che sono una grande donna ma era tutto studiato per prendersi l'applauso del pubblico: il suo pensiero era un altro." Risponde così Silvia Provvedi alle critiche di Alessandro Cecchi Paone, mossa in merito alla sua passata relazione con Fabrizio Corona - una persona che lui definisce "l'esempio peggiore per i giovani".



"Indipendentemente dalla cultura ci vogliono un cuore e un'anima, dovrebbe ricordarsi che le parole hanno un peso e imparare a moderarsi. Penso che lui predichi molto bene e razzoli malissimo, e che abbia dei grandi pregiudizi. Io non gli ho mai mancato di rispetto ma lui non ha riservato a me la stessa cortesia. Io continuo a girare a testa alta perché non è certo uno come Cecchi Paone a farmela abbassare." Una lunga replica alla quale il giornalista risponde semplicemente ribadendo quanto più volte espresso nei giorni scorsi: senza cultura, senza preparazione, una bella istruzione e una buona educazione non ci sono diritti né speranze. I toni si alzano soprattutto da parte di Silvia, rendendo difficile stabilire un vero e proprio confronto. A gettare benzina sul fuoco interviene poi Alfonso Signorini, che rimprovera Cecchi Paone per i modi sottolineando come tutti a modo nostro siamo ignoranti e nessuno può ergersi a padrone e giudice della vita degli altri.