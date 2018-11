12 novembre 2018 01:12 "Grande Fratello Vip", eliminati Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber Nella decima puntata del reality di Canale 5 Ivan Cattaneo e Lory Del Santo sono finiti in nomination

La decima puntata del "Grande Fratello Vip" su Canale 5 è stata piena di sorprese, colpi di scena, polemiche e strascichi di litigi. Il reality condotto da Ilary Blasi e con Alfonso Signorini ha sancito ben due eliminati: Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber hanno dovuto abbandonare la Casa. I nominati della settimana sono Ivan Cattaneo e Lory Del Santo.

GLI SCONTRI DELLA SETTIMANA - Dopo la puntata di giovedì scorso, i giorni all'interno della Casa sono stati segnati dall'accesa discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi, in seguito all'eliminazione di Fabio Basile, che ha spaccato in due il gruppo. Giulia Provvedi è infastidita dal comportamento di Alessandro, che giudica le persone solo in base alle conoscenze culturali e non ai valori. In questi giorni, Cecchi Paone ha dato dell'ignorante a Le Donatella, accusando Silvia: "Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata". Lui insiste durante il collegamento: "Senza cultura, senza preparazione non ci sono speranze". Lei è una furia: "Fatti un bagno di umiltà Cecchi Paone". Alfonso Signorini difende la ragazza: "Silvia in questi anni di visite in carcere è diventata un esempio e un sostegno per tutte le donne che come lei si sono trovate in quella situazione". Il direttore di "Chi" cerca di fare chiarezza: "La cultura non vuol dire mai mettersi in cattedra e giudicare la vita degli altri". Ma Alessandro rincara la dose: "L’ignoranza non dà né diritti né speranza".

COSA LEGA STEFANO E BENEDETTA - Amici o complici? Se lo chiedono tutti da giorni, interrogandosi sul tipo di legame tra Stefano e Benedetta, che si dichiarano come riferimento reciproco all'interno della Casa. In più lui nella precedente puntata ha scelto di rinunciare alla propria immunità per salvare lei. Il loro rapporto è ambiguo ed entrambi sembrano attratti l'uno dall'altro. Ilary cerca di sapere se Benedetta prova qualcosa per Stefano. Lui intanto assicura: "Data la nostra grandissima amicizia, ma non va oltre questo". Signorini non ci casca e ribatte: "Ma io con un'amica non mi infilo sotto il piumone". Stefano ammette: "Qualcosa che va oltre l'amicizia c'è, ma devo capire quello che succede fuori da qui".

IL PRIMO VERDETTO - Chiuso il televoto, l'eliminato della serata è Alessandro Cecchi Paone, che deve abbandonare la Casa. Per la prima volta i concorrenti non accompagnano alla porta l'eliminato.

GLI SCHERZI A IVAN - Ivan Cattaneo è la vittima preferita degli scherzi dei vip all'interno della Casa. Freezzati i concorrenti, entrano i gemelli del castigo. I due introducono il gioco della serata. Ivan si può vendicare e sceglie di sfidare Francesco Monte al duello delle pance a colpi di domande di cultura generale. Chi perde la sfida sarà maggiordomo dell'altro. Francesco esce sconfitto.

IL FIGLIO DI JANE - Durante la settimana, Jane ha scritto una lettera al figlio Damiano dato che è preoccupata di come possa aver reagito al suo avvicinamento con Elia. Il ragazzo ha risposto alla madre, che può leggere la lettera a lei indirizzata lasciata nella caverna. Damiano conferma la stima e l'affetto e ribadisce che sosterrà la madre in ogni scelta, dicendosi certo che Elia sia un ragazzo simpatico e rispettabile. Jane, tra le lacrime, è felice della parole del figlio.



SORPRESA ELIMINAZIONE - Questa sera viene annunciato che ci sarà una seconda eliminazione e sarà diretta. Ognuno dei cinque uomini potrà salvare una delle sette donne rimaste. Le due rimaste si giocheranno la permanenza nella Casa attraverso il televoto. Andrea salva le Donatella. Francesco indica Giulia Salemi ("Lei è il mio punto di riferimento qui dentro"). Ivan invece Lory Del Santo. Stefano sceglie, come prevedibile, Benedetta. Walter salva Jane. Una tra Ela e Martina dovrà abbandonare la Casa. Ma non è finita qui. Nuovo colpo di scena: le due ragazze devono salvare a turno una donna alla volta. Ne rimane una che le accompagnerà al televoto flash: Lory.

CECCHI PAONE IN STUDIO - Il primo eliminato della puntata Alessandro Cecchi Paone in studio racconta le difficoltà della sua esperienza al reality. Torna ancora sulla questione cultura: "Se la cultura avesse il 22% nel nostro Paese staremmo molto meglio”, commenta riguardo alla percentuale di voto con cui è uscito. Poi si dice molto soddisfatto dell'esperienza vissuta, rivelando di non essersi trattenuto: "Quando si gioca, occorre giocare duro, ma una volta terminata l'avventura, amici come prima".



SECONDO VERDETTO - Chiuso il televoto flash, a dover abbandonare la Casa è Ela Weber. La donna saluta tutti i gli altri concorrenti e viene calorosamente accompagnata alla Porta Rossa.