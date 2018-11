"Grande Fratello Vip": la Marchesa recita un sonetto a Walter Nudo

Momento "Una donna per Nudo" nella casa. Walter viene chiamato in disparte e Ilary gli comunica che c'è un'altra donna a essere rimasta vittima del suo fascino. La notizia preoccupa Walter, anziché incuriosirlo, e in quel momento si fa avanti la Marchesa pronta a recitargli un sonetto piuttosto appassionato: una performance che pietrifica Walter, felice che “ci sia questo sipario che ci divide”.



Ilary gli chiede se non sia un modo per dare un due di picche, ma alla fine la situazione si trasforma in un'occasione per parlare del rapporto con la compagna, giunto al capolinea. L'amore che sembra esserci ancora fra i due non basta tuttavia a riaccendere la speranza di avvicinarsi nuovamente. “È un po delicato”, commenta il vip, preferendo non andare oltre.