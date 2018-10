"Grande Fratello Vip”, Fabrizio Corona: “Mi dispiace Silvia, non è vero che non ti ho amato”

“Mi dispiace”: sono le prime parole che Fabrizio Corona rivolge alla sua ex fidanzata Silvia Provvedi . I due si sono rivisti dopo un lungo periodo trascorso lontani, all’interno della casa del “ Grande Fratello Vip ”. “Io ho sbagliato, non volevo venire qui, mi pento delle cose che ho detto. Ti chiedo scusa” prosegue l’ex re dei paparazzi. “Tu mi hai lasciato da sola, mentre io non l'ho mai fatto. Devi imparare a guardarti allo specchio, a prenderti le tue responsabilità. Mi hai messo fuori di casa! Ora mi rivuoi come fidanzata?”. È Corona a sorprendere replicando: “Ma io non voglio tornare da te. Io sono venuto qua a chiederti scusa”.

I due continuano ta malintesi e urla a discutere. Fabrizio confessa quali sono le sue intenzioni: “Voglio recuperare quel rapporto che avevamo: ti dicevo continuamente che saremmo stati per sempre migliori amici. E io vorrei che tornassimo a volerci bene. Io, per un anno e otto mesi, avevo solo te, te lo ricordi? Non può finire così: io voglio il tuo perdono, voglio il tuo bene”.



Silvia, però, non sembra essere pronta a riallacciare i rapporti con lui: “Io ti perdono, come mi ha insegnato mia nonna, anche perché io ho ritrovato la mia felicità”. Queste parole scatenano l’ira dell’ex re dei paparazzi: “Tu stai mentendo. Non eri assolutamente felice!". Una dichiarazione che lascia senza parole la sua ex fidanzata da cui si allontana con un veloce abbraccio.