“Grande Fratello Vip”, Silvia Provvedi su Fabrizio Corona: “Mai più nella mia vita”

“Sono stata io a lasciare lui, non il contrario”: è così che Silvia Provvedi ha voluto commentare al “Grande Fratello Vip” la fine della storia con il suo ex Fabrizio Corona.



Una relazione che si è interrotta bruscamente dopo aver superato molti ostacoli, come ricorda la stessa concorrente: “Io ho mantenuto la promessa che gli ho fatto quando lo hanno arrestato”. Tra i due, dopo lo scarceramento di Corona, sembrava andare tutto bene, ma all’improvviso la loro relazione si è interrotta. Un allontanamento che sembra definito: infatti, Silvia ha precisato: “ Lui non farà più parte della mia vita”