29 ottobre 2018 00:55 "Grande Fratello Vip", Elia Fongaro fuori dalla Casa Nella settima puntata del reality di Canale 5 Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè sono finiti in nomination

Dopo la turbolenta puntata di giovedì, il settimo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini, ha regalato nuove sorprese, liti e lacrime. Il protagonista di tanti scontri è stato Elia Fongaro, che poi è stato eliminato. In nomination sono finiti Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. La Marchesa ha fatto ritorno nella Casa ricoprendo di baci Walter Nudo.

Baci, abbracci e passioni. L'ultima settimana è stata piena di emozioni. Ma anche la tensione all'interno della Casa è altissima e il gioco "obbligo o verità" ha messo in luce i primi attriti. Ilary chiama i tre nominati: "Vi chiedo di fare una scelta d'istinto: ognuno mi deve fare il nome di un Vip che vuole mettere nei guai". Elia nomina Alessandro, Martina indica Ela Weber e Ivan sceglie Francesco Monte.



LO SCONTRO ELIA-FRANCESCO - In settimana si è accesa una lite tra i sue maschi alfa del gruppo: Elia e Francesco. Monte accusa Fongaro di razzismo, dopo il caso di "tarantolinità": "Sta etichettando un popolo quando invece questo modo di essere appartiene a me". Se Elia si scusa ("Chiedo scusa a chi si è sentito offeso ma non era mia intenzione"), l'altro ribatte duro: "Per me è un manipolatore ed è subdolo da quando ha cercato di mischiare le carte in tavola alla fine dell'ultima puntata". Gli animi dei Vip si stanno scaldando. Si intromette Jane: "Francesco vede in noi il riflesso di una storia che ha già vissuto".

LA STORIA TRA ELIA E JANE - Al centro dell'attenzione la storia tra Elia e Jane. A molti disturba la loro relazione. Cecchi Paone si era scagliato in maniera dura nei loro confronti, e in particolare contro Elia. Fongaro si dice indignato perché Alessandro lo ha aggredito faccia a faccia. Il giornalista rincara la dose: "Lui è un razzista. E se non è un razzista è un cretino. Un italiano non si può permettere di parlare male di un altro italiano". Elia: "Da Cecchi Paone non me lo aspettavo". Signorini chiede a Jane se pensa mai a suo figlio e l'attrice risponde: "Io penso a mio figlio tutti i giorni, prima di entrare mi ha detto 'mamma sii te stessa', ed è quello che sto facendo. Secondo me Alessandro Cecchi Paone dovrebbe farsi i fatti suoi". Anche Elia vuole dire la sua in merito, difendedosi dalle critiche piovutegli addosso: "In confessionale più volte ho detto quanto ci tenessi, ma io i sentimenti non li metto in pausa e non riesco a fermarmi. Mi dispiace per la persona che è fuori e non vorrei essere al suo posto. Jane, in confessionale, deve fare i conti con le parole dell'ex, pubblicate su Instagram, che la donna può leggere ("Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso"). L'attrice chiarisce: "Ma con la persona che sta fuori dalla casa ci voglio parlare fuori di qui".

SORPRESA PER IVAN - In settimana Ivan ha raccontato il suo tormentato passato, e in diretta riceve una sorpresa. Mentre un freeze immobilizza i concorrenti entra Domizio, il fratello minore di Ivan: "Sono molto orgoglioso di te, la gente ti vuole bene. Finalmente posso dirti tutto: sei un grande".



VERDETTO - Dopo che Martina ha saputo di essere la prima concorrente salva, arriva il verdetto della settimana. Il vip che deve lasciare la Casa è Elia. Jane è distrutta e confessa: "Mi sento in colpa: se non fosse stato per me lui sarebbe rimasto in Casa".

IL RITORNO DELLA MARCHESA - Qualche giorno fa aveva mandato dei filmati nella Casa. Ora la Marchesa torna dai concorrenti. Un freeze immobilizza tutti, lasciando campo libero a Daniela, che può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Vi ho sentito piangere" dice gli amici e "regala" il perdono a Maria Monsè. Con i concorrenti immobili ne approfitta e riempie di baci Walter Nudo.

PROVA DELLA SETTIMANA - Giulia Salemi e Giulia Provvedi si fronteggiano nella Mistery Room per la prova della settimana: una sfida di cultura generale per vincere una notte nella suite del Grande Fratello Vip. La vincitrice è la Salemi.



ELIA IN STUDIO - L'eliminato della puntata arriva in studio, con tutto il suo carico di delusione e amarezze: "Ho pagato il mio modo di essere, ma l'ho vissuta a testa alta, per come sono fatto io. Non sono stato capito e non sono contento per come è finita", dice. E poi rivela che la con Alessandro Cecchi Paone l'ha sconvolto: "Mi ha deluso molto. Pensavo potesse essere un buon compagno di avventura e invece si è dimostrato l'opposto" dice chiudendo il discorso il ragazzo.



SORPRESA - Il Grande Fratello scombina le carte: in questa puntata non ci saranno le classiche nomination. In segreto all'inizio della puntata Elia, Martina e Ivan avevano scelto un concorrente ciascuno da mandare in nomination: Alessandro, Ela e Francesco sono stati scelti e possono decidere chi trascinare al televoto. Alessandro sceglie Maria. Ela decide di sfidare al televoto Giulia Salemi e infine, Francesco, fa il nome di Jane. Agli inquilini l'onore e l'onere di scegliere quale coppia mandare al televoto. Maria e Alessandro vengono condannati al televoto.