"Grande Fratello Vip", Elia è eliminato

Elia Fongaro deve abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip”. A leggere il verdetto è proprio Jane Alexander, colei di cui il concorrente si è innamorato. L'eliminazione del modello scatena subito una forte reazione nell'attrice che non riesce a smettere di piangere.



Tra le lacrime, abbraccia il ragazzo che sta per uscire, e gli sussurra: "Mi dispiace". La donna, infatti, si sente in colpa di aver intralciato il cammino di Elia all'interno della casa e che se non fosse stato per lei "lui sarebbe ancora qua". Una dichiarazione che viene prontamente smentita da Ilary Blasi che spiega: "Non è vero quello che hai detto Jane, te lo assicuriamo".