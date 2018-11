"Grande Fratello Vip": Ela Weber è la seconda eliminata

Si procede con la seconda eliminazione della serata. La maggioranza delle concorrenti donne ha portato la produzione a decidere che una di loro sarà eliminata tramite televoto ma, prima, toccherà agli uomini decidere chi di loro salvare: ciascuno di loro, all'insaputa degli altri, raggiungerà la stanza dei super led per fare la propria scelta. Restano in bilico Jane, Martina ed Ela. L’ultima scelta spetta a Walter, che salva Jane.



Ilary Blasi comunica però che il televoto non sarà soltanto tra Martina ed Ela, bensì coinvolgerà un’altra donna. E tocca proprio a loro due sceglierla, salvandone una alla volta. Prese le dovute scelte, la terza candidata al televoto è Lory Del Santo, che sperava invece di essere salvata dalla Weber. Via al televoto flash: la meno votata verrà eliminata e il verdetto è immediato. Ela Weber deve lasciare la Casa, votata dal 21% contro il 28% di Martina e il 51% di Lory.