"Grande Fratello Vip", Andrea Mainardi e Walter Nudo sono i nuovi finalisti | Benedetta e Stefano al televoto

Il terzo finalista del "Grande Fratello Vip" è Andrea Mainardi. Gli inquilini della casa sono stati chiamati a scegliere chi mandare in finale, ma è risultato un ex equo tra Stefano Sala e il cuoco.



Gli autori del reality hanno quindi deciso di far scegliere a Walter Nudo e Benedetta Mazza chi dovesse essere il nuovo finalista. Entrambi legati - in modo diverso - a Andrea e a Stefano hanno deciso di mettere a tacere le proprie emozioni e di decidere razionalmente: i due hanno valuto l'impegno del mantenere l'armonia all'interno della casa del cuoco e l'hanno voluto così premiare.