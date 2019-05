"Grande Fratello": Martina, Daniele e Valentina protagonisti di un triangolo amoroso

Riguardo al suo interesse per Daniele, Martina fa un passo indietro e confidandosi con Cristian esclama: "Ora che ci tengo è un parolone, ormai retrocedo". E continua: "Non mi sono svegliata e ho cambiato sentimenti, ma non voglio sperare in cose che non posso ottenere, adesso sono molto frenata anche io" alludendo alle affermazioni di Daniele uscite durante la scorsa puntata che inevitabilmente li ha allontanati.



Ma Martina non è l'unica ad esersi accorta di un cambiamento nell'atteggiamento del 29enne. Anche a Francesca, Gaetano e Kikò non è sfuggito quanto il ragazzo sia sempre più vicino alla cestista, tanto che la De Andrè commenta: "Siamo arrivati al punto che Valentina parla per lui". L'opinionista continua racontando del reale malessere di Martina del giorno prima. La ragazza era alterata perché prova dell’interesse per Daniele ma è evidente che non trovi il suo posto tra lui e Valentina: "Lei è in mezzo alla cosa tra lei e Daniele!" Spiega poi che lei stessa ha visto la bella cestista sofferente quando la ragazza di Terni e il veronese sono stati nella stanza dei cuscini. E Kikò rincara la dose: "Ma tu ci hai fatto caso che quando ridono (Daniele e Valentina) lei (Martina) si sforza di ridere?"