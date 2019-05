“Grande Fratello 16”, Vladimir Luxuria entra nella Casa

I concorrenti del “Grande Fratello 16” hanno ricevuto una visita inaspettata. Ad entrare dalla porta rossa è Vladimir Luxuria che avrà il compito di portare scompiglio tra gli inquilini della Casa. Appena varcata la soglia, l’opinionista ha iniziato dicendo: “Molti di noi vi conoscono, c’è stato un periodo della mia vita in cui io mi sono sentita d’essere un difetto della natura. E ho dovuto fare un lavoro enorme per volermi bene così come sono e per capire che alcune volte i nostri difetti sono invece dei grandi punti di forza”. Le sue parole sono arrivate al cuore di tutti i concorrenti che ora dovranno vivere per un po’ di giorni insieme a Luxuria.