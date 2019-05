“Grande Fratello 16”, Serena Rutelli riceve una lettera dal fratello biologico: “Vorrei incontrarlo”

“Ero curiosa di sapere, di vedere com’era fatto, è stato un bellissimo messaggio, sono felice e lo voglio ringraziare”: è con queste parole che Serena Rutelli accoglie commossa il messaggio scritto per lei dal fratello biologico. Dopo la lettera della madre al “Grande Fratello 16” per la concorrente è giunto il momento di conoscere un altro componente della sua famiglia, Gaetano.



L'uomo, adottato quando era piccolo dalla loro zia biologica, le ha scritto: "Non avrei mai pensato di scoprire, guardando il Grande Fratello, che tu e Monica foste le mie sorelle. Ti sto seguendo, per capire se in qualcosa ci assomigliamo. Tutto ciò che vorrei è potervi conoscere. Spero tanto di poter riunire tutto quello che ci è stato tolto. Con affetto, vostro fratello".



Serena ha ascoltato tra le lacrime la storia di Gaetano che è riuscito a costruirsi una vita felice e che ora ha due bambine. La concorrente, dopo aver letto le sue parole, non ha un attimo di esitazione e sorridendo ammette: “Vediamo se ci sarà modo di incontrarlo, la porta è aperta”