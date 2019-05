"Grande Fratello 16", Mila si difende: "Non sono io la cattiva della Casa"

Dentro la Casa del " Grande Fratello 16 " Mila cerca un chiarimento con gli altri ragazzi, dopo essere finita per la terza volta in nomination. La marocchina non riesce ad essere compresa dalla quasi totalità del gruppo e Valentina prova a spiegarle perché certi suoi atteggiamenti la fanno sembrare viziata e superficiale: "Sei negativa. Anche per la sfilata, per esempio, ti sei arrabbiata con Gennaro per una cavolata. Sei gelosa".

Mila, però, non ci sta e si altera perché sa di essere una ragazza con la testa sulle spalle: "Non sono per niente gelosa, non sono io la cattiva dentro la Casa!". Dopo aver parlato con Valentina, le bella marocchina affronta anche Erica e Martina per capire come migliorare il rapporto con le ragazze. "Io sto provando ad avvicinarmi, perché voglio capire prima di giudicare. Credo che dovresti chiarire con Gennaro, così come ho fatto io" le confessa Erica.



Alla postazione del trucco anche Martina le spiega perché l'ha nominata e anche in questo caso il discorso tocca Gennaro: "Mi hai fatto arrabbiare. Hai detto a Daniele che ero venuta a parlare da te solo perché ero invidiosa. E' cambiato tutto da quella volta che mi sono messa in braccio a Gennaro. Quando vi siete allontanati hai iniziato ad isolarti da tutti".