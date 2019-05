I VERDETTI DELLA QUINTA PUNTATA 6 maggio 2019 01:40 "Grande Fratello 16", Cristian Imparato eliminato e Jessica Mazzoli non rientra nella Casa Quinta puntata del reality condotto da Barbara dʼUrso: in nomination Mila, Erica e Martina

La quinta puntata del "Grande Fratello 16" su Canale 5 ha regalato sorprese e inaspettati incontri. Cristian Imparato è stato eliminato dal reality condotto da Barbara d'Urso, mentre Jessica Mazzoli ha fatto sapere che non rientrerà nella Casa. Invece Guendalina rimarrà ancora per una settimana, con la missione segreta di far innamorare Enrico. In nomination questa settimana vanno Mila, Erica e Martina.

Barbara d'Urso apre la serata con i temi che caratterizzeranno questo nuovo appuntamento serale con il reality: il flirt nato tra Kikò e Ambra dopo le dichiarazioni di Tina Cipollari, la nuova lettera per Serena Rutelli, l'ingresso di Daniele Interrante, il presunto tradimento del fidanzato di Francesca De Andrè, l'attrazione tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini.

IL TRIANGOLO NO - I rapporti tra Mila e Francesca si sono inaspriti nell'ultima settimana a causa dell'avvicinamento di entrambe a Gennaro. Ma qual è la situazione? Mila rivela: "Non sono gelosa", invece Gennaro sostiene che con la De Andrè sia nata solo una bella amicizia: "Rispetto il fatto che sia fidanzata. Non c'è nulla di romantico". Francesca è decisa: "Lo stimo molto, mi sento legata a lui, ma non c'è niente oltre all'amicizia, tanto che abbiamo parlato più volte di Giorgio e della mia storia con lui".

IL FIDANZATO DI FRANCESCA - Francesca viene invitata a raggiungere la stanza dei super led, dove le vengono mostrate alcune immagini del suo fidanzato "paparazzato" con una bionda. La De André ammette di non conoscere la ragazza e, quando scopre che la donna ha dormito con il fidanzato, in casa sua, non si trattiene: "Che schifo! A casa mia?". E aggiunge disperata: "Credevo di averne passate abbastanza nella mia vita". Tornata in Casa, scossa, raggiunge i compagni e continua a ripetere: "A casa mia? A casa mia? Ma anche se fosse un'amica, non la porti a casa mia, non esiste!".

FRANCO TERLIZZI DA MICHAEL - Franco Terlizzi, il papà di Michael, entra in Casa perché è arrabbiato. Il ragazzo ha raccontato ai compagni di un piccolo problema fisico alle braccia, ma in Casa ci sono state delle battute sgradevoli da parte di alcuni concorrenti. I suoi genitori si sono sentiti feriti da questi commenti. Durante un freeze, Franco si rivolge a tutti: "Non divertitevi per i problemi che ha avuto". E aggiunge: "Abbiamo impiegato 32 anni a fargli capire che non ha niente. Anche rispetto alle altre cose che state dicendo, lasciatelo in pace. È un bravissimo ragazzo". Il pugile rivela di avercela soprattutto con Kikò, che però si difende specificando che il soprannome che usa non è per ferirlo: "Non l'ho mai preso in giro. Non voglio che passi questo messaggio, posso anche andarmene".

KIKO' E AMBRA (E TINA) - Si parla della storia di Kikò con Ambra. L'hairstylist ammette che la ragazza gli sia mancata molto durante la settimana. Nella stanza superled gli vengono fatte vedere due foto, di Tina e di Ambra, e lui chiarisce subito: "Rappresentano un bellissimo passato e spero un bellissimo futuro". All'uomo viene mostrato un video che riassume quanto accaduto pochi giorni fa, soprattutto le dichiarazioni dell'ex moglie: "Mi conosce bene, ma sa anche che sono un uomo passionale. Ho finito un percorso, ma nessuno può dire cosa io debba fare, adesso. Tina si deve ricordare che Chicco c’è stato, c’è e ci sarà sempre". Durante la settimana Francesco, il figlio dodicenne di Kikò ha pubblicato alcuni post su Instagram in cui ha commentato la storia del padre accusando di falsità Ambra, convinto che la Professoressa abbia solo voluto farsi pubblicità. Anche Tina, successivamente, ha pubblicato una storia su Instagram che è sembrata essere rivolta ad Ambra. Kikò si mostra molto preoccupato di questi giudizi: "Francesco ha il diritto di giudicare, sono il suo papà, se lo può permettere. Tina può dire quello che vuole ma questi post non sono da lei. Non me lo aspettavo". Malgioglio si dice in linea con il pensiero del figlio, definendo finti i baci tra i due concorrenti durante la scorsa puntata.

IVANA ICARDI TORNA NELLA CASA - Ivana Icardi entra nella Casa per confrontarsi sia con Gianmarco che con Valentina. La Vignali nell'ultima settimana ha sostenuto che sia stata l'argentina ad avvicinarsi a Gianmarco con effusioni piuttosto intime (rivelando che la ragazza avrebbe leccato l’orecchio a Gianmarco). La sorella di Icardi racconta a Onestini: "Io ero fidanzata, ma adesso ci siamo staccati. Tutti quanti si sono resi conto di quello che è accaduto dentro la Casa. Al mio fidanzato ho detto che sono stata tutta la settimana a pensare a te". E aggiunge: "Per me non è facile, fuori dalla Casa sono stata molto giudicata. Adesso voglio capire cosa ne pensi tu". Gianmarco però prende le distanze: "Ho sempre pensato che tu fossi molto innamorata del tuo ragazzo. Sei sempre stata tu a cercare me, io ti cercavo meno spesso. Hai una storia di tre anni, secondo me dovresti pensarci". E rispondendo a Barbara d'Urso, chiude la porta a Ivana: "L'ho conosciuta realmente solo l'ultima settimana; per me adesso è troppo presto. Io, in questo momento, non provo nulla". Tocca a Valentina confrontarsi con Ivana. Se la cestista sottolinea che non abbia avuto modo di commentare con lei l'evento incriminato, Ivana, d'altro canto, continua a ribadire che il gesto di cui si sta parlando fosse semplicemente scherzoso e che la ragazza sia falsa con tutti.

IL FRATELLO DI SERENA - Interrogata sulla lettera ricevuta durante la scorsa puntata, Serena è rimasta ferma sulle proprie convinzioni: "Ho pensato tutta la settimana alla lettera che ho ricevuto, ma non ho cambiato idea". Questa sera nella mistery room le viene mostrata una nuova lettera proveniente da uno dei suoi fratelli. Si chiama Gaetano, ha 30 anni, due bambini ed è stato adottato a 9 mesi dalla sorella di loro madre. "Ciao Serena e Monica, parlare della mia infanzia è abbastanza difficile. In passato ho saputo di avere altri fratelli e sorelle, ma non ho mai potuto avere contatti. Non avrei mai pensato di scoprire, guardando il Grande Fratello, che tu e Monica foste le mie sorelle. Ti sto seguendo, per capire se in qualcosa ci assomigliamo. Tutto ciò che vorrei è potervi conoscere. Spero tanto di poter riunire tutto quello che ci è stato tolto. Con affetto, vostro fratello", recita la lettera. "Ero sempre stata curiosa di vedere come fosse. Una volta fuori di qui spero di poterlo incontrare anche solo per un caffè. La porta, per lui, è aperta", commenta la ragazza, visibilmente commossa.

COMPLEANNO E VIDEO ESCLUSIVO - La padrona di casa festeggia il suo compleanno in diretta, e in esclusiva viene proposto il video della versione 2019 di "Dolceamaro", storica hit di Cristiano Malgioglio con la voce della stessa Barbara d'Urso.

INTERRANTE NELLA CASA - Daniele Interrante fa il suo ingresso nella Casa per parlare con la sua ex fidanzata Francesca e con l'ex moglie Guendalina. Il ragazzo cerca di chiarirsi con Francesca: "Non credo che la fine della nostra relazione sia imputabile solo a me; sentendoti parlare sembra che io sia stato Satana. Ho sempre cercato la pace, visto che la situazione era già complessa e c'era una bambina di mezzo". E poi aggiunge: "Sono felice che con Guenda qui dentro le cose stiano andando bene". Guendalina entra in salotto e abbraccia il suo ex. Lui, rivolgendosi alla studio, commenta: "Vedete quanto sono diverse?". Poi le due ragazze si abbracciano facendo fronte comune.

UN ALTRO TRIANGOLO - Nella Casa c'è anche un altro triangolo che coinvolge Martina, Daniele e Valentina. La cestista: "Ho un bellissimo feeling con lui; da una parte penso che lui possa essere la mia versione maschile. Sono molto affettuosa, ma nelle mie intenzioni non c'era malizia e loro lo sanno". Martina, conferma le parole di Valentina: "Non conoscendola alcune cose potevano essere fraintese, ma abbiamo chiarito".

L'ELIMINATO - Dopo la salvezza di Serena, Mila e Daniele, sono rimasti solo Cristian e Kikò che devono raggiungere lo studio dove conosceranno il risultato del televoto. Il pubblico ha deciso. Il concorrente che deve lasciare il reality di Canale 5 è Cristian. In studio ha un confronto con Franco Terlizzi. "Io spero solo che Michael, una volta fuori di qui, si goda la sua vita, perché gli voglio un bene dell'anima" riflette Cristian. Il pugile lo rimprovera: "Mio figlio ti ha risposto? Ha detto che non è omosessuale, quindi basta. L'hai messo troppo spesso in difficoltà. Qual è il tuo problema? Non è omosessuale, ma se lo fosse, non sarebbe un problema".

JESSICA NON RIENTRERA' - Jessica viene messa in collegamento con la Casa. "Ciao ragazzi. Come sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare nella Casa. Nonostante mi sentissi idonea, non posso proseguire il percorso. Vi mando un in bocca la lupo".

GUENDALINA RIMANE - Guendalina potrà rimanere in Casa per un'altra settimana, ma il Grande Fratello le affida una missione, dovrà far innamorare Enrico di lei.