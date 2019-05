“Grande Fratello 16”, dal bacio inaspettato di Mila e Martina alle confessioni hot di Guenda

Baci inaspettati, confidenze, sguardi complici e una bella resa dei conti. Weekend emozionante all'interno della Casa del " Grande Fratello 16 " , dove gli inquilini si sono scatenati in confessioni e siparietti inattesi. Dal bacio improvviso di Mila e Martina allo scambio di occhiate a tavola tra Francesca e Gennaro, passando per le confidenze di Guendalina a Gianmarco e le confessioni di Daniele a Martina .

Daniele: "So di non essere un ragazzo facile"

Nella stanza relax Daniele, come un fiume in piena, si racconta con Martina, dicendo di aver sofferto molto nella vita e di aver paura a lasciarsi andare. “Le mie cose, le mie sofferenze non le sa nessuno, le tengo per me” spiega l’imprenditore veronese, mentre Martina lo ascolta e prova a chiarirsi dopo la discussione che li aveva coinvolti.