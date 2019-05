“Grande Fratello 16”, Michael Terlizzi sarà il protagonista del prossimo video musicale di Iva Zanicchi

Michael Terlizzi ha ricevuto una notizia davvero importante per la sua carriera. Al “Grande Fratello 16” Cristiano Malgioglio che ha da sempre avuto molta simpatia per lui gli comunica: “Siccome io sono pazzo della sua faccia, sarà il protagonista del prossimo video di Iva Zanicchi”. Il concorrente non riesce a trattenere la felicità e con un grande sorriso ringrazia per questa opportunità.