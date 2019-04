“Grande Fratello 16”, Michael in lacrime: “Non sono omosessuale”

Fin dall’inizio della sua avventura al “Grande Fratello 16”, Michael Terlizzi è stato al centro dell’attenzione a causa della sua sessualità. In molti, infatti, hanno sospettato che il figlio di Terlizzi sia gay: tra questi anche un altro concorrente del reality, Cristian che ha insistentemente cercato di far ammettere al coinquilino la sua omosessualità.



Michael, però non ha reagito molto bene alle continue insinuazioni tanto da litigare con il coinquilino. “Si è ingigantito tutto. Voglio essere chiaro e non voglio dare adito a voci, io non sono omosessuale", ha commentato Terlizzi cercando di porre fine a tutte queste voci.