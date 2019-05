"Grande Fratello 16", Martina si mette tra Erica e Gaetano

La ragazza dal cuore di latta si giustifica e chiarisce: "Noi stavamo pensando alla prova non c'è niente dietro, il commento era solo perché il bacio doveva essere da cinema". Erica, però, non sembra avere voglia di parlarne: "Io non volevo aprire una discussione, mi sono sfogata con Francesca ieri sera". "Io pensavo che eri talmente arrabiata che non volevi parlarmi, scusami ma non riesco ad aspettare se devo chiarire" le risponde Martina.



La toscana non è contenta di ciò che ha visto, ma decide di credere alla sua buona fede: "Tu per me sei un'amica però volevo capire la frase Il nostro bacio è stato da Oscar". Ci rimango più male se fai una cosa te piuttosto che un'altra. So che tra voi c'è solo amicizia, ma certe effusioni non riesco proprio a vederle, preferisco andarmene"