"Grande Fratello 16", Jessica operata d'urgenza d'appendicite: ora sta molto meglio

Paura passata nella Casa del "Grande Fratello 16". Giovedì, in seguito a un malore, Jessica per dei controlli dovendo subire un intervento chirurgico d'urgenza per un attacco di appendicite già in peritonite. Tutto bene comunque come ha fatto sapere lo stesso Grande Fratello con un tweet. La ragazza ora è in convalescenza in ospedale, ancora non si sa se rientrerà nella Casa oppure no. Al momento è ancora considerata una concorrente.