"Grande Fratello 16", il confronto tra Alex Belli e Mila Suarez: "Ti chiedo scusa"

Si sono rivisti dopo otto mesi dalla rottura del loro fidanzamento. Sono Mila Suarez, concorrente del "Grande Fratello 16", e Alex Belli, attore ed ex compagno della donna, entrato nella casa per avere un chiarimento con la Suarez. "Ti chiedo scusa", ha detto Belli alla sua ex fidanzata. La donna da tempo accusa l'ex attore, della fiction Centovetrine, di averla tradita.



"Sei entrata qui solo per infangarmi - ha detto Belli a Mila - ma voglio chiudere questa storia in modo migliore". I due dopo una lunga discussione hanno sotterrato l'ascia di guerra e si sono abbracciati a lungo.