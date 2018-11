Alex Belli-Mila Suarez, continua il botta-risposta tra i due

Mila Suarez non ci sta. Dopo le parole dell’ex fidanzato Alex Belli in studio da Barbara D’Urso, la modella torna a parlare della fine della loro relazione e lo fa ai microfoni di Domenica Live: “Lui ha raccontato solo ciò che voleva raccontare, parole di facciata per fare bella figura ma vi sta mentendo, come ha mentito a me”. Mila accusa il fotografo e attore di averla abbandonata in un momento di difficoltà: “Cinque giorni dopo l’operazione al naso mi ha sbattuta fuori di casa, mi ha fatto le valigie e mi ha accompagnato in albergo”. A testimonianza dell’accaduto la fashion blogger nativa di Casablanca ha chiesto a Barbara D’Urso di proiettare la storia di Instagram di quel giorno in cui scoppia in lacrime: “Sono qui in albergo, sto malissimo, l’uomo che amo mi ha abbandonato, non dimenticherò mai il dolore di questa giornata”. Una rottura che è stata un colpo al cuore per Mila: “Ero pronta a fare dei figli con lui, poi ho scoperto che tipo di uomo fosse. Ringrazio Dio per non essere andata fino in fondo”.