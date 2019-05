“Grande Fratello 16”, Gaetano, Serena, Erica e Michael sono in nomination

Gaetano, Serena, Erica e Michael sono in nomination. A decretare i quattro nomi sono stati gli altri concorrenti tramite delle votazioni palesi e nascoste.



Gaetano ha nominato Kikò e Serena, mentre quest’ultima ha restituito il voto al ragazzo e ha fatto anche il nome di Michael. Kikò, invece, ha scelto Gaetano e Erica; gli stessi nomi decisi anche da Daniele. Valentina ha voluto nominare Gaetano e Serena. Francesca ha scelto Serena e Michael; mentre Gennaro ha optato per Serena ed Erica. Quest'ultima ha nominato Gaetano per la mancanza di rispetto che c'è stata e Michael per la mancanza di rapporto rispetto agli altri. Enrico e Michael hanno nominano invece Serena e Gaetano. L'ultima a fare le proprie Nomination è Martina che ha scelto Enrico e Gaetano.