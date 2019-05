SEGUI IN DIRETTA 20 maggio 2019 23:53 "Grande Fratello 16", Gaetano è lʼeliminato della settima puntata In prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality condotto da Barbara dʼUrso

Torna l’appuntamento con "Grande Fratello 16". La settima puntata del reality condotto da Barbara d'Urso si preannuncia ricco di novità e sorprese. Sarà un’altra serata non facile per Francesca De Andrè: si tornerà a parlare di un nuovo tradimento del compagno Giorgio Tambellini. Il tanto temuto momento del televoto ha rivelato che Gaetano deve abbandonare definitivamente il gioco. Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomintion.

BRUTTE NOTIZIE PER FRANCESCA - Barbara d'Urso parte subito con il botto. La conduttrice anticipa la prova schiacciante del tradimento di Giorgio, fidanzato di Francesca De Andrè. In più, prima della puntata, lo stesso ragazzo l'ha lasciata con un post su Instagram. L'incontro all'interno della Casa la scorsa settimana con il fidanzato Giorgio e con Roxy, la ragazza immortalata con lui sui giornali, sembrava aver appianato i dubbi nella coppia. Gennaro viene invitato ad andare nella stanza dei led. Ad attenderlo c'è un video con i momenti vissuti insieme a Francesca. Lui ammette: "Mi sono preso una bella cotta". Al modello vengono mostrate le foto incriminate sul presunto tradimento di Giorgio, tra cui quella di un bacio con una mora misteriosa. Il ragazzo si prende la responsabilità di mostrare le immagini a Francesca. Dopo averle viste perde le staffe: "Io non ce la faccio più. Perchè ancora? Mi manca l'aria, devo uscire, voglio capire di più". Giorgio cerca di calmarla. Entra nella Casa la sorella Fabrizia che le riferisce di aver sentito una telefonata con il racconto del tradimento che Giorgio ha fatto a una carissima amica di Francesca. La sorella le racconta poi il post di addio di Giorgio su Instagram. La ragazza si dispera: "Non ci credo di essere così stupida, per l'ennesima volta ho scelto un uomo di me..a". "Io non lo voglio più vedere. Barbara d'Urso sta dalla parte della ragazza: "La cosa che non sopporto è che dice di volersi prendere una pausa accusando anche te di aver fatto uno sbaglio". "Quello che ha perso qua è lui" conclude fiera, Francesca.

IL TRIANGOLO NO - Martina, Daniele e Valentina sono al centro di un triangolo. Valentina si difende subito: "Io ho la coscienza pulita. Tra me e Daniele c'è solo una bella amicizia, non mi interessa se sembra il contrario". In studio c'è Ivana Icardi che cerca di chiudere i conti in sospeso con Valentina: "La cosa peggiore è che tu pretendi rispetto dagli altri, ma sei la prima a non darlo". E aggiunge, velenosa: "Povero il tuo fidanzato che è fuori a guardarti. Poveraccio".

I VELENI DOPO "IL GIOCO DEI BACI" - Si affronta un argomento che durante la settimana ha tenuto banco all'interno della Casa, il comportamento di Martina durante il "gioco dei baci": ha fatto arrabbiare tanti nella casa e in particolare Francesca dopo aver baciato appassionatamente Gennaro. Secondo la stessa De Andrè e Valentina il suo atteggiamento "libertino" non era appropriato. Martina non è d'accordo: "State ingigantendo la questione: era un gioco e mi sono divertita, tutto qui".