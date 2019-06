"Grande Fratello 16", Francesca contro Gennaro: "Mi fai schifo"

Francesca De André e Gennaro tornano a discutere sulla presunta gelosia di lei (per Taylor Mega ) già durante una pausa dalla diretta del Grande Fratello 16 . Ma la discussione si trasforma ben presto in una lite furibonda, con la ragazza che minaccia di lasciare la Casa e attacca il modello napoletano : "Mi fai schifo, sei un omuncolo, non mi hai difeso".

La De Andrè quindi minaccia di lasciare il gioco, è troppo stanca. Si sente presa di mira. La lite però era cominciata prima. Quando durante la diretta Francesca aveva rimprovera Gennaro, reo di "sbavare" per la Mega. Ma il modello si era difeso: "Non mi va di passare per lo scemo di turno. Ma come ti permetti? Mica sono un imbecille. Fai la donna e non farmi passare per lo scemo". Con la ragazza che però ha replicato: "Vuol fare quello che io sono già gelosa perché lui è già in finale... Te lo lascio fare Gennarino". Insomma, i due sono ai ferri corti.