“Grande Fratello 16”, finale con sorpresa: una sigla marchiata Mark Caltagirone

Per la finale del “Grande Fratello 16” Barbara d’Urso ha voluto una sigla eccezionale. Così oltre ad aver riunito tutti gli ex inquilini della Casa ed anche Iva Zanicchi, la conduttrice ha deciso di chiamare un ospite d’eccezione: Mark Caltagirone, o meglio un certo M.C. che si scoprirà essere Cristiano Malgioglio. In compagnia di un corpo di ballo la d’Urso ha interpretato dei grandi successi musicali del passato: da “I want to break free” dei Queen a “Wannabe” delle Spice Girls fino al suo “Dolceamaro”. Un inizio davvero scoppiettante per una finale decisamente fuori dall’ordinario.