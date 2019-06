“Grande Fratello 16”, Enrico si spoglia per la bella Audrey

Durante la finale del “Grande Fratello 16” Enrico ha ricevuto una sorpresa davvero molto sensuale. Chiamato a raggiungere per qualche minuto la passerella fuori dalla Casa, il concorrente si è visto accerchiare da alcune ballerine in lingerie che hanno iniziato uno spogliarello a ritmo di musica. Presto le donne, hanno lasciato la scena a Audrey, l’indimenticabile ex fiamma di Enrico, che ha voluto sedurre il concorrente. Quest’ultimo scherzando ha iniziato anche lui a spogliarsi dando vita a una gag molto divertente.