“Grande Fratello 16”, Barbara d’Urso ammonisce Gaetano: "Io mi inca**o"

Il comportamento di Gaetano non è proprio piaciuto a Barbara d’Urso che è voluta intervenire richiamando il concorrente. Il ragazzo sembrava aver instaurato un rapporto molto speciale con Erica, ma dopo alcuni tentennamenti il concorrente ha confessato che è stata sola “una attrazione fisica”. Inoltre Gaetano ha confidato a vari coinquilini dei dettagli molto intimi della loro relazione. Queste descrizioni sembrano essere state davvero fuori luogo, tanto che la conduttrice più volte ha sottolineato: “Malgrado sia l’una di notte, mi vergogno a mandare in onda quello che hai detto”. Gaetano all’inizio ha provato a difendersi ma la conduttrice ha ribattuto: “Sei andato in giro da alcune persone a raccontare nei dettagli che cosa accadeva sotto le coperte. Le cose che hai raccontato sono umilianti per una donna”.