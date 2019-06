“GF 16”, Francesca De André contro Malgioglio: “Sciacquatevi meno la bocca con il nome di mio nonno”

Al “Grande Fratello 16” Cristiano Malgioglio e Francesca De André continuano a litigare con toni molto accessi. Lo scontro tra i due è iniziato quando l’opinionista ha nominato il nonno della concorrente. La ragazza non ha gradito che si parlasse della sua famiglia e ha reagito con molta rabbia e frustrazione. La reazione violenta di Francesca ha colpito molto Cristiano che si è sfogato sui social giudicando molto severamente la concorrente che una volta letti i post ha avuto da ridire.



Cristiano ha ribadito la sua posizione: “Il problema di Francesca è che è una ragazza molto aggressiva, incivile a tratti e non rappresenta le donne”. La concorrente ha prontamente ribattuto: “Ma tu come ti permetti di parlare dinamiche della mia famiglia che nemmeno conosci? Tu non c’entri niente”. L’opinionista, però, non si è lasciato intimorire e ha risposto gridando: “Tu non sei amata” a cui la ragazza ha risposto: “Amata o non amata, c’è una cosa che non si può dire di me che sono una persona falsa. Invece di continuare a fare leccate solo perché sei amico di Dori Ghezzi mettiti da parte e smettila di parlare della mia famiglia”. La lite tra di due è continuata fino a quando Barbara d’Urso non ha posto fine alle urla.