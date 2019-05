Il saluto affettuoso di Maria De Filippi ai finalisti di “Amici”: Giordana in lacrime, tutti commossi

Giordana in lacrime, Alberto commosso, tutti con gli occhi rossi. È affettuoso e commovente il saluto personale di Maria De Filippi ai finalisti di “Amici” durante l’ultima puntata della trasmissione. “Sei riuscita a guardarti allo specchio – dice la conduttrice all’unica donna in finale –. Ci sono persone che con gli occhi propri non si guardano mai ma si guardano solo con quelli degli altri”.



Poi parla delle fatiche di Vincenzo, “Ti ho visto spesso cadere e poi rialzarti” e del talento di Alberto: “Mettevi la mano sul cuore e mi dicevi grazie ma non devi ringraziare nessuno del tuo talento”. Per Rafael un commiato dedicato alla sua famiglia, alla sua provenienza: “Ho immaginato spesso tu ti sia sentito solo, ma sei stato bravo a mettere da parte la malinconia”. Un inizio di puntata con il nodo alla gola per tutti e quattro i concorrenti.