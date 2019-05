"Amici 18", segui la finale in tempo reale

Si comincia con l'ingresso dei quattro contendenti e della coppa, premio in palio per il vincitore. A portarla è Irama, trionfatore della scorsa edizione, che fa in bocca al lupo a tutti. Poi tocca a Maria, che vuole ringraziare i finalisti uno a uno, sottolineando i loro meriti e la crescita fatta in questi mesi passati nella scuola.