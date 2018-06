12 giugno 2018 00:50 "Amici 17", Irama: "Sono in un sogno, mi sento leggero come una piuma" Il vincitore della 17.ma edizione del talent di Maria De Filippi si racconta a Tgcom24

Dice di essere sorpreso e di sentirsi ancora in un sogno, ma i pronostici della vigilia erano tutti per lui. Irama è il vincitore di "Amici 17", il talent di Maria De Filippi. "E' stata una cosa assurda, aspetto che qualcuno mi svegli - dice -. Ho dato tutto quello che avevo, come del resto anche gli altri". Spiega di non aver voluto cercare rivincite per il passato ma superato questo ostacolo ora si sente "leggero come una piuma".

Non a tutti capita di avere una seconda possibilità nella vita. Spesso il treno giusto passa una volta sola. Irama (vero nome Filippo Maria Fanti) invece dopo una sfortunata esperienza al Festival di Sanremo e un primo album ha avuto modo di fare un passo indietro per farne due avanti. Il suo ingresso nel talent di Maria De Filippi questo inverno aveva tutto il sapore di un nuovo inizio, e lui non si è fatto sfuggire la possibilità che gli è stata offerta.



"Io non provo rancore, il rancore è una cosa brutta e io voglio solo fare musica" spiega guardando al passato. Musicalmente parlando si sente un ibrido, figlio dei suoi ascolti che vanno da Guccini e De André a Kendrick Lamar. E proprio da lì vuole partire per il futuro: "Adesso voglio scrivere canzoni - afferma -, fare musica, tanta musica e non fermarmi!".