Venticinque anni fa ci lasciava Moana Pozzi

Sono passati esattamente venticinque anni da quel tragico 15 settembre 1994, il giorno in cui ci lasciò improvvisamente Moana Pozzi.



Nata a Genova il 27 aprile 1961, Moana aveva iniziato a lavorare ancora giovanissima come modella a Roma, facendo numerose comparse in diversi film. All'inizio degli anni ottanta il debutto in televisione e l'approdo nel mondo del porno, consolidando l'amicizia con Riccardo Schicchi. Attraverso i suoi film e gli spettacoli live, Moana avrebbe rivoluzionato in maniera decisiva l'universo pornografico, diventandone un'icona.



Nel giorno dell'anniversario della sua morte, riviviamo l'intervento dell'attrice a "Buon Compleanno Canale 5", quando recitò una poesia accanto a Gerry Scotti.