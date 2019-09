Buon compleanno Pupo: ecco quando, nel 1992, fu vittima di "Scherzi a Parte"

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, spegne 64 candeline. Nato l'undici settembre del 1955 a Ponticino, in provincia di Arezzo, l'artista pubblica il suo primo album "Come sei bella" a soli 21 anni, ma è nel 1979 che raggiunge il successo internazionale grazie a "Gelato al cioccolato", brano scritto da Cristiano Malgioglio.



Da qui in poi, Pupo ha intrapreso una lunga carriera che lo ha visto protagonista soprattutto nell'Est Europa, confermandosi successivamente anche come conduttore televisivo. Tra le tante esperienze vissute, Pupo nel 1992 fu anche vittima di una gag organizzata da "Scherzi a Parte", durante la quale il cantante cercò di mantenere la calma nonostante innumerevoli imprevisti di ogni genere.