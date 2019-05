Un gruppo di 20enni guarda per la prima volta "Non è la Rai"

Hanno 20 anni e non hanno mai visto "Non è la Rai", il programma cult targato Mediaset degli anni '90. "Sembra una sagra di paese", la pensa così uno dei ragazzi intervistato a "Mai visto prima", la rubrica che sottopone alla nuova generazione la visione di trasmissioni del passato. "Sono tipo delle veline?", chiede invece Nicole che ha 19 anni. I ragazzi non sanno che il programma televisivo, ideato da Gianni Boncompagni e andato in onda dal 1991 a 1995, è diventato quasi subito fenomeno di costume degli anni '90.



Molte delle ragazze che si divertivano a ballare e cantare durante le puntate, mandate in onda quotidianamente, sono diventate succesivamente personaggi importanti del mondo del teatro, della musica, del cinema e della televisione.



