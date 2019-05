Stranamore visita il carcere di Cuneo per un servizio speciale

"Stranamore" è stato un programma televisivo di grande successo che ha vissuto il suo massimo splendore negli anni '90, tra il 1994 e il 1997, in onda la domenica sera su Canale 5. Si ispirava a un format olandese dal titolo "All you need is love", che rimanda all'omonima canzone dei Beatles - diventata poi la sigla del programma.



La trasmissione viene condotta dalla prima puntata andata in onda nel 1994 da Alberto Castagna, che la porta avanti fino alla sua morte, avvenuta il 1 marzo del 2005. Il format parte da coppie in crisi che in televisione raccontano la propria storia e cercano così far pace con il rispettivo partner.



Proprio nel 1994, nel corso di un servizio molto speciale, Castagna si reca alla Casa Circondariale di Cuneo per incontrarsi con un detenuto che viene condotto all'interno dell'iconico camper, dove lo aspetta un videomessaggio nel quale la sua fidanzata gli dichiara il suo amore nonostante le ragioni che li dividono.