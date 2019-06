Riviviamo la storica sigla di "Stranamore"

Un camper bianco in giro per tutta l'Italia, per raggiungere i destinatari di alcuni videomessaggi e sperare di vedere trionfare il vero amore. Tanti ricorderanno gli anni di "Stranamore", la mitica trasmissione in onda dal 1994 al 2009 su Canale 5 e Rete 4 condotta prima da Alberto Castagna e poi da Emanuela Folliero.



La sigla del programma è entrata nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, con l'immancabile furgoncino bianco pronto ad accompagnare il ritornello di "All You Need Is Love", grande successo firmato dai Beatles nel 1967.