"Professione vacanze", quando Claudio Amendola interpretava il bomber Antonio Palombelli

Era il 1987 e Claudio Amendola recitava nei panni del giovane calciatore Antonio Palombelli in “Professione Vacanze”. Una interpretazione storica nella serie tv di grande successo composta da sei episodi e diretta da Vittorio De Sisti. Le vicende si svolgono in un villaggio turistico dove Jerry Calà, nei panni di Enrico Borghini, cerca di risollevare le sorti della struttura. Per raggiungere il suo obiettivo ha creato situazioni comiche che hanno appassionato il pubblico di allora e continuano a divertire ancora oggi.