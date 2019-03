Quando "Scherzi a parte" pendeva in giro Roberto Mancini

Parte la caccia all'Europeo 2020 per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale azzurra comincia il proprio cammino nel girone J, sfidando la Finlandia. Nel 1991 "Scherzi a parte", programma televisivo targato Canale 5, prendeva in giro con uno scherzo l'attuale allenatore dell'Italia Mancini e l'ex calciatore Gianluca Vialli. Complice della burla Giuseppe Dossena, dirigente sportivo, ex calciatore e allenatore.



Lo scherzo, ambientato in un ristorante di Genova, metteva in scena una "cena jellata". Esilaranti le reazioni delle due vittime che hanno accettato di buon grado e "sportivamente" lo scherzo.