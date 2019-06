Quando Sabrina Salerno interpretava Mia Star in "Professione vacanze"

Un Jerry Calà scatenato perde la testa per una sexy Sabrina Salerno che interpreta Mia Star in "Professione Vacanze". La serie televisiva italiana, composta da 6 episodi, è andata in onda su Italia 1 nella primavera del 1987.



Il telefilm ha come protagonista Jerry Calà che veste i panni del capo villaggio Enrico Borghini. La serie è stata girata interamente in un villaggio turistico a Monopoli. "Professione Vacanze" ha riscosso subito molto successo registrando ottimi risultati in tema di ascolti e divenendo nel tempo una serie cult.