Quando Mia Martini si esibì a Popcorn con "E non finisce mica il cielo"

Sono passati ventiquattro anni da quel tragico 12 maggio 1995, giorno in cui Mia Martini perse la vita a soli 47 anni, lasciando in eredità canzoni e album che hanno contribuito a segnare la storia della musica italiana.



Dopo aver debuttato sulla scena con il nome d'arte Mimì Berté, cambiandolo poi in Mia Martini, l'artista calabrese raggiunge la consacrazione con "Padre Davvero", contenuto nel suo primo album "Oltre la collina".



Da quel 1971 una collezione incredibile di successi indimenticabili e premi che l'hanno resa tra le più grandi cantanti italiane di sempre. Riviviamo, per l'occasione, la sua performance a "Popcorn" con "E non finisce mica il cielo", presentato al suo primo Festival di Sanremo nel 1982.