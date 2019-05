Oggi è il periodo della musica trap, vent'anni fa dell'hip-hop. I Gemelli DiVersi, gruppo milanese comparso sulla scena italiana nel 1998 con una versione rap di "Dammi solo un minuto" dei Pooh, sono stati fra i gruppi più esplosivi alle soglie del 2000, con un disco di platino conquistato già al loro primo album - che porta il nome della band stessa - grazie alle oltre 130mila copie vendute.



Non è strano dunque vederli sul palco di "Un disco per l'estate", pochi anni prima della conclusione del programma, animare la folla con "Ciò che poteva essere". Oggi, del gruppo originale sono rimasti solo Thema e Strano, che nel 2016 hanno pubblicato l'album "Uppercut", rimanendo fedeli alle sonorità originali del gruppo pur non essendo più tutti assieme.