Quando Ligabue cantava i suoi successi a "Vota la Voce" nel 2000

"Balliamo sul mondo", "Si viene e si va", "Si vive abbastanza". Sono questi i brani che Luciano Ligbue cantò nel 2000, nell'ambito dello speciale 30 ore per la vita, sul palco di "Vota la Voce".



Il cantante è uno tra gli artisti italiani di maggior successo e, nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi. Con più di 165mila persone a Campovolo, nel 2005, ha ottenuto il record europeo di spetttatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato poi nel 2017 da Vasco Rossi.



