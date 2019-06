Ligabue si riprende San Siro: concerto "rovente" davanti a 56mila persone

Forse ci voleva proprio lo stadio italiano del rock per antonomasia per riannodare definitivamente il legame tra Ligabue e il suo pubblico. Fin dalla prima nota di "Polvere di stelle" la gente ha fatto da co-protagonista assoluto, unendosi agli alti volumi del gruppo in un rito collettivo capace di non badare nemmeno al caldo milanese asfissiante di questi giorni. Anzi, l'atmosfera è diventata così del tutto rovente, in un'accezione positiva.



Quella che ha riempito il Meazza è stata una folla intergenerazionale con molti ventenni e trentenni che si riconoscono nelle canzoni del Liga. Una scaletta equilibrata tra passato, presente e chicche si dipana in un classico rock show dove luci e visual sono un corredo emotivo, ma non didascalico, dai festoni colorati per "Ballando sul mondo" alle immagini dei social che reinterpretano il senso di "A che ora è la fine del mondo". Se lo show è impostato su un impatto decisamente forte, a livello di volumi e resa visiva, il contrasto con la sezione "a solo", dove Liga si porta al centro del campo e canta un medley acustico aperto da "Una vita da mediano", è ancora più forte.



"Un colpo all'anima" è il brano che riporta la band sul gigantesco palcoscenico, per rialzare volumi e intensità ma con la stessa voglia di esplorare i lati luminosi e oscuri delle vite di tutti, tra brani come "Happy hour" o "La cattiva compagnia". Un senso di comunanza che rende ancora più significativo il messaggio ecologista suggerito sul brano storico "Non è tempo per noi" dai visual sulla catastrofe climatica indotta dall'attività umana. A un'ora abbondante dall'inizio, il medley Rock Club porta la band nel mezzo del prato, sul palchetto al termine della seconda passerella: proposti con assetto elettrico e minimale, brani come "Vivo morto o X", "Il giorno dei giorni", "L'odore del sesso" e "I ragazzi sono in giro" ribadiscono l'attitudine prettamente chitarristica dello show. Si tratta del preludio al gran finale, l'ultimo atto dei megasuccessi da cantare a squarciagola, sfidando l'arsura. Dopo la recente "Quello che mi fa la guerra", "Niente paura" e il singolo "Certe donne brillano", arrivano infatti i pezzi che alzano ulteriormente i volumi dei cori: classici come "Ho perso le parole", "Certe notti", "Tra palco e realtà", fino ai bis "Piccola stella senza cielo" e "Urlando contro il cielo". Il ritorno a casa di Ligabue è completo.