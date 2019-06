Quando Laura Pausini si esibì a "Vota la Voce" con "La Solitudine"

Era il 1993 quando una giovanissima Laura Pausini si esibì sul palco di "Vota la Voce" con "La Solitudine". Nello stesso anno la cantautrice, nata a Faenza, vinse anche il Festival di Sanremo. A distanza di 26 anni la Pausini è pronta per iniziare il suo tour con Biagio Antonacci.



I due cantanti hanno deciso di sperimentare una nuova collaborazione che li vedrà sullo stesso palco negli stadi di tutta Italia. La prima tappa è il San Nicola di Bari. Più di 3 ore di musica, a partire dalle 21, per quello che si preannuncia come un vero e proprio show con l'intervento di tantissimi artisti della musica.