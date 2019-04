Quando il commissario Rex ha ritirato il suo premio ai Telegatti del 1998

Era il 1998 quando il Commissario Rex è salito sul palco dei Telegatti per ritirare il suo premio. Il pastore tedesco era il protagonista della serie nata in Germania e diventata celebre anche in Italia. A consegnare il premio al cane e all'attore Tobias Moretti, l'ispettore Moser nella fiction, sono stati Milly Carlucci e Pippo Baudo.



Il cane sul palco ha poi dato prova della sua bravura "rispondendo" ad alcune domande della conduttrice. Infine, prima di andare via, ha ricevuto anche un premio personale: una medaglietta che gli è stata appesa al collo.



